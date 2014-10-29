Москаль пригрозил отправить мэра Северодонецка в зону АТО, если в городе не будет отопления

Об этом заявил председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль.

«Вопиющая бездеятельность городских служб Северодонецка - это настоящий саботаж. Поэтому предупреждаю, если в течение суток в городе не будет подано тепло в полном объеме, я лично через военкомат отправлю городского голову Казакова на передовую», - заявил Москаль.

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Ранее сообщалось, что отопление наконец дали всем киевлянам. По состоянию на утро 29 октября все дома коммунальной собственности подключены к системам централизованного теплоснабжения.