Москаль пригрозил отправить мэра Северодонецка в зону АТО, если в городе не будет отопления
15:39, 29 октября 2014Общество
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Часть многоквартирных домов Северодонецка до сих пор не отапливается, несмотря на начало отопительного сезона 22 октября.
Москаль дал мэру Северодонецка сутки / УНИАН
Об этом заявил председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль.
«Вопиющая бездеятельность городских служб Северодонецка - это настоящий саботаж. Поэтому предупреждаю, если в течение суток в городе не будет подано тепло в полном объеме, я лично через военкомат отправлю городского голову Казакова на передовую», - заявил Москаль.
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Ранее сообщалось, что отопление наконец дали всем киевлянам. По состоянию на утро 29 октября все дома коммунальной собственности подключены к системам централизованного теплоснабжения.
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