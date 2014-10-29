Завтра в Украине потеплеет до +13°, хотя ночью все равно обещают мороз

Ожидается +4+10 градусов, местами на западе, в центре, на востоке и в южной части до +10+13 градусов. Однако ночью удержатся морозы, -2-9 градусов, на крайнем юге +1+6, в Крыму до +10 градусов, сообщает Opogode.ua.

Погоду будет определять восточный антициклон, осадки в большинстве областей маловероятны.

В западной части предполагается сухая погода. Температура воздуха ночью -2-8, днем +2+8, на Закарпатье до +10 градусов.

В северных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью -2-9, днем +2+8 градусов.

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В центральных областях - сухая ясная погода. Температура воздуха ночью -2-8 градусов, днем +3+9, местами до +9+11 градусов.

На востоке Украины будет преобладать холодная сухая воздушная масса. Температура воздуха ночью -3-9 градусов, днем ​​+4+12 градусов.

В южной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем +5+13, в Крыму ночью 0+ 5 градусов.

В Киеве 30 октября будет господствовать сухая погода. Температура воздуха ночью -4-8 градусов, днем +4+6 градусов.

Ветер в Украине ожидается юго-восточный, на западе - северо-западный, 5-12 м/с.