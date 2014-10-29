Завтра в Украине потеплеет до +13°, хотя ночью все равно обещают мороз
30 октября в дневные часы в Украине температура воздуха повысится.
Ожидается +4+10 градусов, местами на западе, в центре, на востоке и в южной части до +10+13 градусов. Однако ночью удержатся морозы, -2-9 градусов, на крайнем юге +1+6, в Крыму до +10 градусов, сообщает Opogode.ua.
Погоду будет определять восточный антициклон, осадки в большинстве областей маловероятны.
В западной части предполагается сухая погода. Температура воздуха ночью -2-8, днем +2+8, на Закарпатье до +10 градусов.
В северных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью -2-9, днем +2+8 градусов.
Читайте такжеНоябрь в Украине начнется арктическим холодом и гололедицей
В центральных областях - сухая ясная погода. Температура воздуха ночью -2-8 градусов, днем +3+9, местами до +9+11 градусов.
На востоке Украины будет преобладать холодная сухая воздушная масса. Температура воздуха ночью -3-9 градусов, днем +4+12 градусов.
В южной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем +5+13, в Крыму ночью 0+ 5 градусов.
В Киеве 30 октября будет господствовать сухая погода. Температура воздуха ночью -4-8 градусов, днем +4+6 градусов.
Ветер в Украине ожидается юго-восточный, на западе - северо-западный, 5-12 м/с.