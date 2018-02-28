Провалиться правильно: спасатели рассказали рыбакам, как вести себя на льду (видео)

Служба ГСЧС вышла на тренировку.

Спасатели рассказали рыбакам, как вести себя на льду.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Зима без льда почти лишила работы киевских водолазов. Спасать пришлось лишь двух людей, в прошлом году было – 58.

Но неожиданно наступил рай для рыбаков: Днепр и прилегающие водоемы сковало льдом. Поэтому служба ГСЧС вышла на тренировку.