Провалиться правильно: спасатели рассказали рыбакам, как вести себя на льду (видео)
20:11, 28 февраля 2018
126 0
Служба ГСЧС вышла на тренировку.
Спасатели рассказали рыбакам, как вести себя на льду.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Читайте такжеОказался очень ловким бегуном: на Ривненщине спасатели полтора часа ловили травмированного лебедя (видео)
Зима без льда почти лишила работы киевских водолазов. Спасать пришлось лишь двух людей, в прошлом году было – 58.
Но неожиданно наступил рай для рыбаков: Днепр и прилегающие водоемы сковало льдом. Поэтому служба ГСЧС вышла на тренировку.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter