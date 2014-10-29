Под Мариуполь к боевикам движется подкрепление с "кадыровцами", осетинами и "казаками" - Тымчук

В районе Мариуполя отмечается активность противника по направлению к трассе Н20.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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Эксперт отмечает, что зафиксировано выдвижение из района Новоазовска батальонной тактической группы российско-террористических войск. Основа БТГ – российские наемники («кадыровцы», осетины, «казаки») и местные боевики из «ДНР» и «ЛНР».