Боевики обстреляли пригород Мариуполя, пытаясь проникнуть в город
Боевики обстреляли пригород Мариуполя и пытались проникнуть в город в обход блокпостов сил Антитеррористической операции.
Об этом сообщает штаб Обороны Мариуполя в Facebook.
«Сегодня в 6 часов 25 минут с территории временно подконтрольной террористам был осуществлен обстрел позиций украинской армии, которые дислоцируются в районе н.п. Павлополь. Огонь велся с минометов и реактивных систем залпового огня «Град». Пострадавших со стороны украинских военных нет», - говорится в сообщении.
Читайте такжеШтаб АТО подтвердил выход военных из окружения возле 32-го блокпостаТакже отмечается, что «этой ночью со стороны восточной окраины города разведывательно-диверсионными группами противника в обход блокпостов были предприняты попытки проникновения в город. Они были замечены бойцами полка специального назначения «Азов» и после предупредительных выстрелов отступили».
По данным штаба АТО, в г. Мариуполе у военных имеются все силы и средства для отражения возможных атак со стороны противника.
Как сообщал УНИАН, вчера ночью в районе Талаковки под Мариуполем боевики пытались штурмовать одно из подразделений сил АТО, однако понесли потери из-за ответного огня силовиков.