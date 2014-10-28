Боевики обстреляли пригород Мариуполя, пытаясь проникнуть в город

Об этом сообщает штаб Обороны Мариуполя в Facebook.

«Сегодня в 6 часов 25 минут с территории временно подконтрольной террористам был осуществлен обстрел позиций украинской армии, которые дислоцируются в районе н.п. Павлополь. Огонь велся с минометов и реактивных систем залпового огня «Град». Пострадавших со стороны украинских военных нет», - говорится в сообщении.

Читайте такжеШтаб АТО подтвердил выход военных из окружения возле 32-го блокпостаТакже отмечается, что «этой ночью со стороны восточной окраины города разведывательно-диверсионными группами противника в обход блокпостов были предприняты попытки проникновения в город. Они были замечены бойцами полка специального назначения «Азов» и после предупредительных выстрелов отступили».

По данным штаба АТО, в г. Мариуполе у военных имеются все силы и средства для отражения возможных атак со стороны противника.

Как сообщал УНИАН, вчера ночью в районе Талаковки под Мариуполем боевики пытались штурмовать одно из подразделений сил АТО, однако понесли потери из-за ответного огня силовиков.