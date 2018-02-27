Бермудский треугольник: журналисты рассказали о новом бизнесе на кражах посылок в аэропортах (видео)

В последнее время люди начали массово жаловаться на то, что заказанные за границей посылки до них просто не доходят.

Журналисты рассказали о новом виде "бизнеса" в Украине по краже посылок в аэропортах. Об этом говорится в сюжете программы "Гроши".

В последнее время люди начали массово жаловаться на то, что заказанные за границей посылки до них просто не доходят. Так, люди рассказывают: в прошлом году не получили по 5-10 таких заказов.

Один из участников схем кражи рассказывает, что принимал незаконный товар в виде ворованной техники непосредственно у грузчиков аэропорта, при чем за полцены, а потом уже сам реализовал.

Сначала грузы с самолетов переправляются к пункту таможенного контроля (цех № 5), затем посылки проверяют в отделении Укрпочты вместе с таможенниками, а уже оттуда - в дирекции обработки зарубежной почты, откуда они расходятся по всей стране. Поэтому теоретически вашу заказанную технику могут украсть на каждом из этапов.

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В "Укрпочте" уверяют, что у них воровства быть не может, ведь весь обзор почты происходит под видеоконтролем.

Наиболее вероятный этап для для кражи - это путь от самолета до цеха №5, говорят в аэропорту.

Далее ворованная техника попадает на продажу, в основном через интернет по сверхнизким ценам. Один из блогеров рассказывает, что приобрел свой заказанный в Китае смартфон, который он идентифицировал по номеру и-мэя, за полцены уже у нас.

Сайты продаж пестрят подобными предложениями, а предприимчивых дельцов поймать и доказать их вину фактически нереально.

В аэропортах не отрицают существование проблемы и уверяют, что борются с ней, но видимо пока не слишком успешно.