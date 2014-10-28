Жителя Одесской области будут судить за подкуп избирателей

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, следствием установлено, что этот мужчина в период с 22 по 25 октября 2014 года умышленно с целью подкупа избирателей, через соцсети и развлекательные заведения подыскивал жителей Черкасской области, обещая им деньги в размере от 200 до 2000 грн для голосования на избирательных участках Одесской области.

В ночь на 26 октября 2014 года всех «наемных» лиц, преимущественно местных студентов, которые на трех автобусах ехали в Одесскую область, сотрудники милиции задержали при выезде из города Черкассы.

По указанному факту следственным управлением УМВД в Черкасской области начато досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Читайте такжеВ Красноармейске признали недействительным голосование по мажоритарке26 октября года указанному лицу сообщено о подозрении за совершение подкупа избирателей. Досудебное расследование продолжается, процессуальное руководство осуществляет прокуратура области.

Сейчас сотрудники милиции продолжают следственно-оперативные мероприятия по установлению круга лиц, причастных к совершению данного уголовного правонарушения и привлечении их к ответственности.

Как сообщал УНИАН, в Черкассах работникам УБОП удалось предотвратить организации «избирательной карусели» на внеочередных выборах в Верховную Раду. Оперативники ночью 26 октября задержали три автобуса с людьми, которых готовили фальсификации и срыв выборов в Одесской области.