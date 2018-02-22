Мужчина с собакой два дня не мог выехать со Львова из-за отказа водителей маршруток везти животное

Сесть на маршрутку с собакой мужчине удалось только после обращения к журналистам.

Во Львове владелец собаки два дня не мог сесть на маршрутку к родителям, из-за того, что водители отказывались брать животное в салон.

Сесть на маршрутку с собакой мужчине удалось только после обращения к журналистам, сообщает ТСН.

Согласно законодательству, человек имеет право перевозить домашних животных при наличии ветпаспорта, намордника и поводка. Все это Назар, хозяин Барса, имел, однако водители все равно ему отказывали.

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С появлением журналистов, водитель маршрутки изменил свое мнение и был не против взять собаку в салон. Позже водители все же признались журналистам, что не охотно берут животных из-за заботы о других пассажирах автобуса.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания United Airlines отказалась посадить павлина Декстера на борт самолета, которого женщина хотела взять с собой на борт в качестве "эмоциональной поддержки". Сотрудники заявили, что птица не подходит под требования по весу и размерам.