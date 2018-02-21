В киевской электричке на Троещине в час пик произошла масштабная давка (видео)

17:25, 21 февраля 2018
Общество
567 0
Утром в час пик пустили короткую электричку / Скріншот

"Утро, выезд с Троещины, пустили в час пик короткую электричку, у людей шок и возмущение", - говорится в сообщении "Троещина ВК" в Facebook.

"Обычно 6 вагонов всех забирает, а приехала электричка с 4 вагонами, особенно в это время 8.11, когда людей очень много на перроне, следующая в 08.40, просто издеваются над людьми", - добавили в паблике.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 12 января горел трамвай, пассажиры в панике выбивали стекла и выпрыгивали из окон.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #давка в электричке#электричка Троещина