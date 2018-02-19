В Крыму оккупанты назначили разыскиваемую в Украине мошенницу директором школы

Директор симферопольской школы Гульнара Муртазаева находится в розыске в Украине по делу о мошенничестве.

Назначенная в начале февраля на должность директора симферопольской школы №44 им. Алиме Абденнановой в микрорайоне Фонтаны Гульнара Муртазаева находится в розыске на территории Украины по уголовному делу по статье «мошенничество».

Об этом свидетельствует запись на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе «Розыск», пишут "Крым. Реалии".

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Информацию о розыске также подтвердили ​ в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции в Киеве.

«В соответствии с решением Шевченковского районного суда Киева, судья дал разрешение для задержания гражданки Муртазаевой с целью ее привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей», – сообщили в полиции.

Фотография женщины на сайте Нацполиции похожа на женщину, снятую на видео в сюжете о назначении на должность директора школы в Симферополе Гульнары Муртазаевой.

Гульнара Муртазаева заявила, что ей о розыске не известно и отказалась предоставить дальнейшие комментарии.

Подконтрольное России правительство Крыма 1 сентября 2017 года года открыло в симферопольском микрорайоне Фонтаны среднюю общеобразовательную школу №44. Она получила имя крымчанки Алиме Абденнановой.

Гульнару Муртазаеву в роли нового директора школы представили 5 февраля 2018 года. Как заверяют крымские СМИ, кандидата единогласно утвердила аттестационная комиссия. До этого назначения школу возглавляла Элеонора Акимова, она остается в должности заместителя директора.

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Крыму украинца Захтея приговорили к 6,5 годам за "подготовку диверсии".