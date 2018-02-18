Украинцев среди жертв авиакатастрофы самолета в Иране нет – МИД

Граждане Украины не пострадали, поскольку их не было среди пассажиров самолета.

Украинцы во время авиакатастрофы пассажирского самолета в Иране не пострадали, поскольку их не было среди пассажиров.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.

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«По предварительной информации консула, граждан Украины не было на борту самолета, потерпевшего крушение в Иране», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, самолет Aseman Airlines, на борту которого было 60 пассажиров и 6 членов экипажа, за 50 минут после взлета пропал с экранов радаров в районе города Семир в провинции Исфахан.

Самолет вылетел из Тегерана в город Ясудж, центр провинции Кохґілує и Боєрахмед на юго-западе Ирана.

По предварительным данным, он столкнулся с горой Дэна (440 метров). В результате погибли все, кто находился на борту.