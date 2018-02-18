В результате авиакатастрофы в Иране погибли все пассажиры, включая ребенка - СМИ

Украинский консул проверяет информацию, могли бы быть среди пострадавших граждане Украины.

В результате авиакатастрофы в Иране сегодня утром погибли все кто пребывал на борту самолета: 60 пасажиров и 6 членов экипажа.

Как сообщает Mehr News c ссылкой на директора по связям с общественностью в Aseman Airlines Tabatabaei, среди погибших был ребенок.

Сообщается, что в 8.52 самолет исчез с радаров. После поисковой операции в этом районе, самолет был найден на горе Дена в 14 милях от Ясуя. Из-за особенностей рельефа местности спасателям сложно добраться до места катастрофы.

Читайте также"Выключили автопилот и стали снижаться": росСМИ рассказали о фатальной ошибке пилотов Ан-148Как отмечает издание, в авиакомпании сообщили, что пилот самолета был опытным и однажды уже совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя.

Министерство инностранных дел в Twitter сообщает, что консул проверяет информацию, могли бы быть среди пострадавших граждане Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром Иране потерпел крушение самолет, на борту которого, по предварительным данным, были 66 человек. Он выполнял рейс из Тегерана в город Ясудж, расположенный на юго-западе страны.