В Кривом Роге возле окружкома обстреляли авто - МВД отрицает "политический след"

Как отмечается в сообщении МВД Украины, обстрел автомобиля произошел в километре от ближайшего избирательного участка.

«Никакого отношения это происшествие, вопреки заявлениям некоторых общественных деятелей, к избирательному процессу не имеет. Ближайший ОИК № 12167 находится более чем в 1 километре от места происшествия», - говорится в сообщении.

Согласно данным милиции, на одной из центральных улиц в Кривом Роге около 14.00 неизвестные обстреляли легковой автомобиль. В машине находились двое мужчин. Оба они ранены и госпитализированы в лечебное заведение. Один из потерпевших оказался ранее судимым.

В городе введен план «Серена» для задержания автомобиля Volkswagen Jetta коричневого цвета с государственными номерами АЕ 7399 НН, из которого злоумышленники вели обстрел другого автомобиля.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге кандидат в народные депутаты от ”Оппозиционного блока” Юрий Павленко заявил о стрельбе возле ОИК в Кривом Роге.

”Возле окружной избирательной комиссии № 33 в Кривом Роге произошла стрельба. Было использовано автоматическое оружие. Есть пострадавшие”, - сообщил Павленко.