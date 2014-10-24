Через полгода после аннексии Крыма СБУ завела дело против Аксенова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко сегодня на брифинге в Киеве.

«СБУ работает серьезно в уголовных производствах, связанных с сепаратизмом, с заявлениями об изменении территориальной целостности или посягательством на конституционный строй, поэтому ни один народный депутат, который сейчас еще не привлечен к ответственности или подозрение ему не вручено из-за депутатского иммунитета, не избежит ответственности и после выборов, я надеюсь, даже если (такие депутаты) и пройдут в Верховную Раду, то мы будем обращаться за снятием неприкосновенности и в рамках дел по сепаратизму будут вручены подозрения и проводиться работа по документированию», - заявил Наливайченко.

«Все, кто призывал к созданию парламентов, должны нести уголовную ответственность по нашему законодательству», - отметил он.

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«Я могу доложить о тех, кто не имеют уже иммунитета, 21 октября наше Главное следственное управление открыло уголовное производство по статье 109 и 110 УКУ, это посягательство на конституционный строй и призывы к насильственному изменению конституционного строя, в отношении Аксенова, Константинова и других должностных лиц, которые по предварительному сговору совершили это преступление на территории Украины и в отношении которых расследуется уголовное производство», - подчеркнул Наливайченко.