Январь 2023 не будет похож на привычный. Что будем отмечать, и сколько будет выходных в январе - читайте в материале УНИАН.
- Праздники в январе 2023 - будут ли дополнительные выходные
- Выходные в январе 2023 года - когда отдыхаем
- Календарь праздников в январе 2023 - государственные и церковные даты
Ранее мы писали, какие будут выходные на Новый год и Рождество 2023 и сколько будем отдыхать.
Праздники в январе 2023 - будут ли дополнительные выходные
В первый месяц года нас ждет несколько важных праздников: 1 января - Новый год, 6 января - Сочельник, 7 января - Рождество Христово, 14 января - Старый Новый год и святого Василия, 19 января - Крещение Господне. Кроме этого, 22 января мы отмечаем большой государственный праздник - День Соборности и Свободы Украины.
Новый год (1 января) и Рождество (7 января) в 2023 году приходятся на выходные дни - воскресенье и субботу соответственно. Однако их перенос на рабочие дни, как это происходило раньше, отменяется из-за военного положения в Украине. Согласно закону "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", в период военного положения не применяются нормы, которыми установлены праздничные и нерабочие дни. Таким образом, в январе 2023 года в Украине дополнительные выходные могут быть рабочими.
Выходные в январе 2023 года - когда отдыхаем
Официальные выходные дни в январе 2023 года - это субботы и воскресенья. Соответственно, это 9 выходных - 1, 7, 8, 14,15, 21, 22, 28 и 29 января, и 22 рабочих дня.
Календарь праздников в январе 2023 - государственные и церковные даты
1 января - Новый год и Всемирный день мира
2 января - День научной фантастики и Всемирный день интроверта
3 января - День рождения соломинки для коктейлей
4 января - Всемирный день азбуки Брайля
5 января - Международный разгрузочный день
6 января - Сочельник (Святвечер)
7 января - Рождество Христово
8 января - Собор Пресвятой Богородицы
11 января - Всемирный день "Спасибо"
12 января - Всемирный день дочери, День украинского политзаключенного
13 января - Щедрый вечер
14 января - Старый новый год, святого Василия
16 января - Всемирный день Битлз и День ледника, в Украине - День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов
17 января - Всемирный день снега
18 января - "Голодная кутья" (преддверие Крещения)
19 января - Крещение Господне (Богоявление)
20 января - День Автономной Республики Крым и День памяти защитников Донецкого аэропорта
21 января - Международный день объятий
22 января - День Соборности и Свободы Украины
23 января - День ручного письма
24 января - Международный день образования и День внешней разведки Украины
25 января - День студента, Татьянин день
26 января - Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины
27 января - Международный день памяти жертв Холокоста
28 января - Международный день мобилизации против ядерной войны, Международный день защиты персональных данных
29 января - День памяти героев Крут и День работника пожарной охраны
30 января - День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины
31 января - Всемирный день ювелира.