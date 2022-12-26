Сколько выходных в январе 2023 нас ждет - узнайте в материале УНИАН.

Январь 2023 не будет похож на привычный. Что будем отмечать, и сколько будет выходных в январе - читайте в материале УНИАН.

Ранее мы писали, какие будут выходные на Новый год и Рождество 2023 и сколько будем отдыхать.

Праздники в январе 2023 - будут ли дополнительные выходные

В первый месяц года нас ждет несколько важных праздников: 1 января - Новый год, 6 января - Сочельник, 7 января - Рождество Христово, 14 января - Старый Новый год и святого Василия, 19 января - Крещение Господне. Кроме этого, 22 января мы отмечаем большой государственный праздник - День Соборности и Свободы Украины.

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Новый год (1 января) и Рождество (7 января) в 2023 году приходятся на выходные дни - воскресенье и субботу соответственно. Однако их перенос на рабочие дни, как это происходило раньше, отменяется из-за военного положения в Украине. Согласно закону "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", в период военного положения не применяются нормы, которыми установлены праздничные и нерабочие дни. Таким образом, в январе 2023 года в Украине дополнительные выходные могут быть рабочими.

Выходные в январе 2023 года - когда отдыхаем

Официальные выходные дни в январе 2023 года - это субботы и воскресенья. Соответственно, это 9 выходных - 1, 7, 8, 14,15, 21, 22, 28 и 29 января, и 22 рабочих дня.

Календарь праздников в январе 2023 - государственные и церковные даты

1 января - Новый год и Всемирный день мира

2 января - День научной фантастики и Всемирный день интроверта

3 января - День рождения соломинки для коктейлей

4 января - Всемирный день азбуки Брайля

5 января - Международный разгрузочный день

6 января - Сочельник (Святвечер)

7 января - Рождество Христово

8 января - Собор Пресвятой Богородицы

11 января - Всемирный день "Спасибо"

12 января - Всемирный день дочери, День украинского политзаключенного

13 января - Щедрый вечер

14 января - Старый новый год, святого Василия

16 января - Всемирный день Битлз и День ледника, в Украине - День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов

17 января - Всемирный день снега

18 января - "Голодная кутья" (преддверие Крещения)

19 января - Крещение Господне (Богоявление)

20 января - День Автономной Республики Крым и День памяти защитников Донецкого аэропорта

21 января - Международный день объятий

22 января - День Соборности и Свободы Украины

23 января - День ручного письма

24 января - Международный день образования и День внешней разведки Украины

25 января - День студента, Татьянин день

26 января - Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста

28 января - Международный день мобилизации против ядерной войны, Международный день защиты персональных данных

29 января - День памяти героев Крут и День работника пожарной охраны

30 января - День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины

31 января - Всемирный день ювелира.

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