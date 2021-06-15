В начале июня 2021 года 1+1 media в пятый раз отчиталась о своей нефинансовой деятельности, подытожив результаты работы в направлении корпоративной социальной ответственности (КСО) за 2020 год.

Особенностью нынешнего КСО-отчета стала соответствие международному стандарту GRI (Global Reporting Initiative), который является универсальным для отчетов компаний во всем мире, а также его дистанционная презентация ключевым стейкхолдерам, журналистам и партнерам.

Основу отчета по-прежнему составили результаты социальных проектов и кампаний, инициированных 1+1 media, однако в этом году - с акцентом на реалии пандемии.

«2020 год стал для всех годом значительных вызовов, связанных с распространением пандемии COVID-19. Но нам удалось быстро переформатировать работу и пройти испытания достойно. Производственный процесс не только не остановился, но и принес много свежих идей и инновационных решений. Мы выстояли, стали еще сильнее и сплоченнее. Спасибо всей плюсовской семье за слаженную работу и высокие показатели, которые вдохновляют двигаться дальше. Ведь телевизионный бизнес — это сложный командный процесс», − прокомментировал генеральный директор 1+1 media Ярослав Пахольчук.

Напомним, 1+1 media является первой компанией в медиасфере Украины, которая начала отчитываться о нефинансовые результаты своей деятельности. В отчете освещается работа компании в направлениях, которые соответствуют стратегии КСО 1+1 media: здоровая нация, образование украинцев, ответственный контент, защита авторских прав, экологическая ответственность и психологическое здоровье.

"В 2019 году Украина взяла на себя обязательство реализовывать инициативы в направлении устойчивого развития на уровне государства. Однако мы как компания начали внедрять подобные кейсы гораздо раньше-направление КСО появилось на "плюсах" в 2013 году, а первый отчет о нашей нефинансовой деятельности был опубликован в 2016 году – мы сделали это первыми среди медиакомпаний. С тех пор наша КСО-миссия и, собственно, миссия отчета, который мы рады представить, остается неизменной-вдохновлять общество, коллег, партнеров быть сознательными, активными и приближать позитивные глобальные изменения», - добавила Алина Марценюк, руководитель группы по корпоративной социальной ответственности 1+1 media.

Кроме информирование о социальных инициативах, отчет имеет целью и образовательную функцию: на его страницах размещены толкования различных телевизионных терминов, которые прекрасно знакомы работникам медиарынка, однако для стейкхолдеров могут быть новыми. Такая «фишка», рассказывают в медиагруппе, призвана показать телевизионные закулисье изнутри и познакомить с работой, которую видят все.

Скачать электронную версию отчета можно на сайте компании.

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Автор: Иван Бойко