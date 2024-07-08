Жара, вероятно, влияет на префронтальную кору головного мозга, которая отвечает за самоконтроль.

Жаркая погода снижает эффективность работы мозга человека и повышает склонность к совершению правонарушений. К таким выводам пришли исследователи США, сообщает сайт Университета штата Вашингтон.

Связь между жаркой погодой и антисоциальным поведением уже длительное время интересует ученых. Психологи и другие специалисты исследовали взаимосвязь между высокими температурами и высоким уровнем домашнего насилия, нападений и госпитализаций из-за передозировки и попытки самоубийства.

Ученые из Университета штата Вашингтон и Чикагского университета, попытались выяснить, как жара влияет на настроение и психическое здоровье людей.

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"Честно говоря, не было много исследований по этому поводу, и большая часть работы проводилась в лабораториях, где люди выполняли когнитивные задачи. Я хотела изучить этот вопрос на разнообразной и репрезентативной выборке людей в реальной среде с большим количеством деталей", - рассказывает главный автор исследования, психолог Кимберли Мейденбауэр.

Команда ученых с мая по сентябрь проводила опрос в агломерации Большого Чикаго, анализируя данные переписи населения, чтобы узнать о доходах домохозяйств, наличии зеленых насаждений и парков поблизости и эффекте "городского теплового острова", в дополнение к тому, что люди сообщали сами.

По словам Мейденбауэр, количество людей, которые признавались в импульсивном поведении во время жары, вызывает беспокойство.

"Идея заключается в том, что если вы более импульсивны, вы, скорее всего, будете участвовать в рискованном поведении, включая злоупотребление психоактивными веществами и самовредительство. Даже после того, как тепло рассеивается, импульсивность, кажется, сохраняется на некоторое время, что является определенным безумием", - говорит психолог.

Ученые считают, что жара влияет на префронтальную кору головного мозга, которая важна для планирования, самоконтроля и эмоциональных функций.

Тепло также влияет на многие психотропные лекарства, которые используются для лечения психических заболеваний, что может быть фактором самоповреждения, говорит она. Кроме того, некоторые виды агрессии связывают с импульсивным поведением.

"В будущем нам нужно сосредоточиться на инфраструктуре, которая может охладить ситуацию. Это включает в себя здания, разработанные с пассивными системами охлаждения, и городские зелёные зоны, которые уменьшают эффект теплового острова", - говорит она и добавляет, что в краткосрочной перспективе проблему решают кондиционеры.

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Как писал УНИАН, под антарктическими водами обнаружили огромную речную систему, которая существовала 40 млн лет назад. Такое открытие помогает ученым выяснить, насколько такие изменения могут сделать планету другой.

Также мы рассказывали, что британские ученые заявили о способности бегемотов летать. Ученые тщательно изучили видеозаписи поведения бегемотов и выяснили, что когда они достигают максимальной скорости бега, то действительно могут взлететь в воздух на короткий промежуток времени.

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