На фото снята Куба, Багамы и южная Флорида \ instagram.com/nasa/
Астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сделали захватывающий снимок Земли с Международной космической станции (МКС).
Читайте такжеДух захватывает: астронавт показал потрясающее фото Земли с МКСУникальный снимок был опубликован на официальном Instagram-аккаунте NASA.
"Какой у нас замечательный дом", - подписали в NASA снимок.
На фото снята Куба, Багамы и южная Флорида в окружении синих и бирюзовых вод океана.
"Один из наших астронавтов сделал прекрасный снимок для вас с борта МКС", - добавили в NASA.
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