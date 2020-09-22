На снимке - Куба, Багамы и южная Флорида в окружении синих и бирюзовых вод.

Астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сделали захватывающий снимок Земли с Международной космической станции (МКС).

Читайте такжеДух захватывает: астронавт показал потрясающее фото Земли с МКСУникальный снимок был опубликован на официальном Instagram-аккаунте NASA.

"Какой у нас замечательный дом", - подписали в NASA снимок.

На фото снята Куба, Багамы и южная Флорида в окружении синих и бирюзовых вод океана.

"Один из наших астронавтов сделал прекрасный снимок для вас с борта МКС", - добавили в NASA.

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Автор: Ирина Погорелая