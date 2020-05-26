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YouTube будет укладывать пользователей спать

00:02, 26 мая 2020
Наука и IT
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Иллюстрация REUTERS

Об этом говорится в блоге Google.

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Пользователи могут установить напоминания о том, в котором часу им нужно лечь спать. Новая функция будет работать как будильник, который можно отложить.

Пользователи смогут остановить видео, выключить телефон и лечь спать или отложить напоминание о сне до конца видео.

Поставить напоминание о сне можно в настройках к учетной записи.

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