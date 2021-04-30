Для компании Xiaomi уже стало доброй традицией перед летом выпускать новые модели фитнес-трекера Mi Band.
Новые датчики и увеличенный дисплей
Гаджету есть чем удивить пользователей. Среди главных особенностей шестого Mi Smart Band: увеличенный экран, новые спортивные режимы, встроенный GPS-трекер и датчик определения уровня кислорода в крови.
Чтобы обогнать конкурентов, упорно наступающих на пятки китайскому техногиганту, Xiaomi оснастили Mi Smart Band 6 по максимуму. Новое поколение трекера получило сенсор для определения насыщения крови кислородом (SpO2), приемник GPS для предоставления более точных данных о скорости и расстоянии во время тренировок на открытом воздухе, и поддержку голосового помощника Amazon Alexa.
Фитнес-трекер получил 19 новых режимов физической активности, включая танцы, зумбу, баскетбол, кикбоксинг, катание на коньках в помещении, гимнастику, пилатес и прочие. Общее число тренировок возросло до 30 видов: на любой вкус.
В новом Xiaomi Mi Smart Band 6 можно напрямую просматривать информацию о сне (сейчас это реализовано только в приложении).
Дизайн экрана
Браслету увеличили дисплей и максимизировали ему разрешение.
Расширился список доступных цифровых циферблатов, это позволяет настроить дизайн экрана в соответствии со своим вкусом. Но самой интересной особенностью новинки – возможность отклонять входящие телефонные вызовы с помощью автоматических ответов, например: «Я сейчас за рулем, свяжитесь со мной позже».
Xiaomi Mi Smart Band 6 доступен в версии без модуля NFC.
Новинка уже презентована в Цитрус по цене 1499 грн. Оформляйте заказ по ссылке: https://s.citrus.ua/v06wNr
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