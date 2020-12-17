Голландская прокуратура не будет выдвигать обвинения против хакера, который успешно вошел в аккаунт Дональда Трампа в Твиттере, угадав его пароль - «MAGA2020!».
Читайте такжеВ работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбойОб этом пишет BBC.
В прокуратуре сообщают, что хакер Виктор Геверс вел себя «этично».
Мужчина рассказал, что очень доволен результатом.
«Это касается не только моей работы, но и всех волонтёров, которые ищут уязвимости в интернете», - сказал он.
В полиции сообщили, что хакер сам заявил о взломе. Они отправили результаты расследования властям США.
Сообщается, что Геверс обнаруживает недостатки безопасности в программном обеспечении и веб-сайтах уже 22 года.
Взлом аккаунта Трампа
- 16 октября нидерландский специалист по кибербезопасности Виктор Геверс заявил, что с пятой попытки угадал пароль к аккаунту президента США Дональда Трампа в Twitter.
- Эксперт не стал ничего публиковать от имени президента США, сделал скриншоты, подтверждающие, что ему удалось получить доступ к его учетной записи
- Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир в комментарии американскому Forbes опроверг слова Геверта, заявив, что они совершенно не соответствуют действительности.
- В Twitter сообщили, что не нашли никаких доказательств того, что эксперт смог взломать аккаунт Трампа.
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