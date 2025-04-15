Чтобы тля навсегда забыла дорогу к клумбе, нужно сделать несколько простых вещей.

Любители цветов постоянно думают, чем подкормить розы и как защитить их от вредителей. Эти пышные растения привлекают не только людей, но и насекомых. Вредители питаются сладким соком растений, из-за чего последние болеют или даже погибают.

К счастью, для избавления от мошек не обязательно покупать дорогие препараты. Мы рассказали, чем обработать розы от тли недорого или даже бесплатно.

Какое лучшее средство от тли на розе

Эффективные методы защиты от тли на розах назвало издание Garden Design. Как объяснили эксперты, эти вредители вылупляются весной и живут большими стаями. Поэтому борьбу с насекомыми лучше начать заранее, пока они не захватили весь цветник.

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Для профилактики садоводы советуют посадить на клумбе фенхель, мяту, укроп или тысячелистник. Эти растения привлекают божьих коровок - естественных врагов тли. А если посеять чеснок, лук или бархатцы, то их запах сам по себе будет отпугивать насекомых. Также вредителями питаются птицы, поэтому возле цветника желательно повесить скворечники и поставить поилки для пернатых.

Если вредители уже завелись, то эффективное и совершенно бесплатное средство от тли - это обычная вода. Распылите сильную струю на пораженные части растения, чтобы сбить насекомых на землю. Процедуру лучше проводить утром.

Однако от воды мошки не умрут. Чтобы уничтожить вредителей, приготовьте народное средство от тли на розах из мыльного раствора - 1 столовая ложка жидкого мыла + 1 л воды. Эту смесь налейте в пульверизатор и опрыскайте цветник.

Некоторые цветоводы используют уксус от тли на розах. Очень важно не переборщить, иначе погубите растения. Приготовьте слабый раствор из 2 столовых ложек уксуса и 5 л воды, и опрыскайте цветы этой смесью.

Эффективным народным средством считается чесночный раствор. Измельчите 200 г чеснока и залейте 10 л воды. Настаивайте в теплом месте 3 дня. Процедите жидкость и используйте для обработки пораженных частей розы.

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