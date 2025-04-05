Королевы клумб розы считаются довольно прихотливыми. Нельзя просто посадить растения и забыть о них, ведь тогда о пышном цветении можно не мечтать. Если хотите наслаждаться здоровыми крупными цветками всё лето, то запомните, чем подкормить розы в середине весны.
Чем подкормить розы весной
Лучшее удобрение для роз весной назвало издание Express со ссылкой на опытного садовода. По словам эксперта, розы - довольно прожорливые растения, которые нужно регулярно подкармливать для долгого цветения.
Чтобы цветы были здоровыми и пышными, рекомендуется внести многокомпонентное удобрение с азотом, калием и фосфором. Необязательно покупать дорогие средства - полезным для роз будет навоз. Он укрепляет корни, ускоряет рост листьев и запускает процесс цветения. Просто внесите горсть хорошо перепревшего навоза или компоста вокруг каждого куста и перекопайте почву.
Ещё один вариант, чем подкормить розы весной - это мульча из компостированной коры или перегнивших листьев. Вокруг стебля каждого растения выложите слой органики толщиной 5 см. Когда мульча будет разлагаться, почва обогатится микроэлементами и витаминами.
Как правильно обрезать розы, чтобы они цвели всё лето
Специалисты также дали советы о том, как обрезать розы весной для очень долгого цветения. На каждом кусте удалите поврежденные, слабые, больные ветви. Чайно-гибридные сорта и флорибунда легко переносят обрезку. Их можно обрезать до высоты 30 см у взрослых кустов и 15 - у молодых. Срез делайте под углом. У плетистых роз убирают только самые больные ветки.
Успейте сделать эту процедуру весной до полного пробуждения растений и появления бутонов. Обрезка стимулирует рост розы и помогает направить силы на развитие более сильных ветвей.
Ранее мы называли необычный вариант, чем подкормить розы весной - это чай. Опытные садоводы используют в качестве удобрения наполнитель чайных пакетиков.