Вода с поверхности планеты достигает верхних слоев атмосферы во время пылевых бурь.

Вода могла исчезнуть с Марса под влиянием пыльных бурь, из-за которых она оказывается в верхних слоях атмосферы, где ее молекулы распадаются в течение нескольких часов.

Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Ученые использовали в своей работе данные космических аппаратов Mars Atmosphere и Volatile Evolution.

Так, количество воды в верхних слоях атмосферы менялось в зависимости от сезона. Пика оно достигало в южное лето и росло во время пыльных бурь.

Ученые обнаружили, что, когда Марс находится ближе всего к Солнцу, планета нагревается. Когда происходят пыльные бури, вода с поверхности планеты достигает верхних слоев атмосферы, где превращается в атомарный водород, который впоследствии уходит из атмосферы Марса в космос. Это происходит раз в марсианский год.

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Одна глобальная пылевая буря, длящаяся 45 дней, высвобождает в космос столько же воды, сколько Марс потерял бы в спокойный марсианский год, равный 687 земным дням.

Отмечается, что этот процесс объясняет потерю Марсом слоя океана миллиард лет назад толщиной почти полметра. Дополнительные 17 сантиметров были потеряны из-за пыльных бурь, которые усиливают подъем воды в верхнюю атмосферу.

Подняться в верхние слои атмосферы воде позволяет достаточно высокая температура гигропаузы. К примеру, на Земле потеря воды предотвращается гигропаузой - холодным слоем атмосферы, где водяной пар конденсируется.

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Автор: УНИАН