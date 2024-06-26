Это не первый случай, когда ученые предположили, что сердце нашей планеты стало медленней вращаться.

Внутреннее ядро ​​Земли с 2010 года вращается медленнее, чем обычно. Эта загадочная тенденция может привести к небольшому изменению общего вращения планеты и удлинить наши дни. Как пишет livescience.com, все это подтверждает новое исследование, опубликованное 12 июня в журнале Nature.

Так, ученые установили, что сердце нашей планеты последние 14 лет вращается необычно медленно, и, если эта загадочная тенденция сохранится, она потенциально может продлить дни, хотя последствия, вероятно, будут для нас незаметны.

"Когда я впервые увидел сейсмограммы, намекающие на это изменение, я был озадачен. Но когда мы обнаружили еще два десятка наблюдений, свидетельствующих о той же закономерности, результат стал неизбежным", - заявил сейсмолог из Университета Южной Калифорнии в Дорнсайфе Джон Видейл. Видео дня

Исследователи утверждают, что, если вращение внутреннего ядра продолжит замедляться, его гравитационное притяжение может в конечном итоге заставить и внешние слои нашей планеты вращаться немного медленнее, изменяя продолжительность наших дней.

Однако, по словам Видейла, потенциальное изменение будет порядка тысячных долей секунды, и это будет "очень трудно заметить". В результате нам, скорее всего, не придется менять наши часы или календари, чтобы приспособиться к этой разнице.

Также указывается, что это не первый случай, когда ученые предположили, что внутреннее ядро ​​Земли замедляется.

Напомним, ранее ученые выяснили, что внутреннее ядро Земли не совсем такое, как считалось ранее.

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