До сих пор считалось, что внутреннее содержимое нашей планеты более или менее стабильно себя чувствует там, где оно есть.

Таинственное ядро Земли снова озадачило ученых своим странным поведением. Исследование старых и давно застывших потоков лавы, которым насчитывается 62 миллиона лет, выявило чрезвычайно высокий уровень гелия-3 (³He) – редкого изотопа, который связан с внутренностями нашей планеты.

Исследование образцов лавы, взятых на архипелаге Баффинова Земля в канадской части Арктики, показывает, что из земного ядра вытекает редкий элемент гелий. Это опровергает веру в то, что гигантский шар расплавленного железа в центре нашей планеты плотно закрыт и изолирован от земной поверхности.

"Я считаю это захватывающим, потому что это свидетельствует о том, что земные глубины более динамичны, чем мы думали", - рассказал изданию Vice's Motherboard геохимик из Океанографического института Вудс-Хоул (США) и ведущий автор исследования Форрест Хортон.

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По его словам, увидеть гелий-3 в камнях можно довольно часто — его нормальный уровень давно известен как определенное соотношение с другим изотопом гелия, тоже содержащимся в камнях – гелий-4. Но в образцах лавы, взятых на Баффиновой Земле, ученые увидели "невозможное" соотношение гелия-3 к гелию-4.

Для лавы, вытекшей из-под земной коры тоже есть свои "нормальные" показатели содержания гелия, ведь он есть в земной мантии. Но здесь гелия было все равно больше, чем в обычной лаве. Поэтому ученые выдвинули предположение, что эта богатая гелием лава "вынырнула" из значительно более глубоких слоев Земли, чем это бывает обычно.

"Традиционно ядро и внешние слои нашей планеты (мантия и кора) считались геохимически изолированными (то есть материал не переносился туда-сюда)", — сказал Хортон и добавил, что это материал ядра Земли или, по крайней мере, гелий из него "вытекает" наружу.

Как отметил ученый, глубины Земли более динамичны, чем считалось ранее: элементы перемещаются между металлическими и каменистыми частями нашей планеты.

Другие новости об изучении Земли

Как писал УНИАН, ученые рассказали, через сколько миллионов лет Земля станет непригодной для жизни. Как утверждают авторы исследования, в будущем материки объединятся в одно целое и расположатся в тропических широтах и у экватора. Вместе с глобальным потеплением это приведет к тому, что 96% суши станет непригодным для жизни каких-либо млекопитающих.

Также мы рассказывали, что исследователи реконструировали историческую хронологию климатических трансформаций региона современной Сахары в течение 800 000 лет. Им удалось отыскать причину, по которой самая большая пустыня мира превращалась в саванну, местами даже с лесами, а та своим чередом – снова в пустыню.

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