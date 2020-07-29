Virgin Galactic показала интерьер туристического космоплана (видео)

Компания Virgin Galactic планирует отправлять туристов в суборбитальные полеты.

Американская частная компания Virgin Galactic, которая планирует осуществлять космические полеты для туристов, показала интерьер своего корабля VSS Unity.

Ролик с презентацией компания опубликовала в YouTube, передает Громадське.

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Так, в салоне установлены кресла, которые подходят как для сильных нагрузок, так и для невесомости. Также здесь установлены персональные экраны, с помощью которых каждый турист сможет получать данные о полете в реальном времени.

Для наблюдения за Землей из космоса в корабле сделано 12 иллюминаторов. Также в салоне есть 16 камер, которые будут фиксировать впечатления туристов от увиденного.

Некоторые снимки будут доступны сразу после возвращения туристов на Землю, чтобы они могли похвастаться ими в соцсетях.

Компания Virgin Galactic основана в 2004 году, она планирует отправлять туристов в суборбитальные полеты (то есть в космос, но низко). Стоимость билета на такой корабль будет составлять 250 тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, Virgin Galactic первой из частных организаций запустила человека в космос.

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