Virgin Galactic показала интерьер туристического космоплана (видео)
Американская частная компания Virgin Galactic, которая планирует осуществлять космические полеты для туристов, показала интерьер своего корабля VSS Unity.
Ролик с презентацией компания опубликовала в YouTube, передает Громадське.
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Так, в салоне установлены кресла, которые подходят как для сильных нагрузок, так и для невесомости. Также здесь установлены персональные экраны, с помощью которых каждый турист сможет получать данные о полете в реальном времени.
Для наблюдения за Землей из космоса в корабле сделано 12 иллюминаторов. Также в салоне есть 16 камер, которые будут фиксировать впечатления туристов от увиденного.
Некоторые снимки будут доступны сразу после возвращения туристов на Землю, чтобы они могли похвастаться ими в соцсетях.
Компания Virgin Galactic основана в 2004 году, она планирует отправлять туристов в суборбитальные полеты (то есть в космос, но низко). Стоимость билета на такой корабль будет составлять 250 тысяч долларов.
Как сообщал УНИАН, Virgin Galactic первой из частных организаций запустила человека в космос.
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