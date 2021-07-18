Раскопками кургана неподалеку от села Камышуватое занимаются преподаватели и студенты Мариупольского государственного университета.

Вблизи Мариуполя археологи обнаружили два захоронения срубной культуры, эпохи поздней бронзы.

Раскопками кургана неподалеку от села Камышеватое Мариупольского района занимаются преподаватели и студенты Мариупольского государственного университета, сообщает Общественное.

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Заместитель начальника археологической экспедиции Сергей Небрат сообщил, что для срубной археологической культуры характерный обряд погребения человека на левом боку, головой на восток.

"Похороненного сопровождали 2 керамических горшка. Один рядом с ним и другой на перекрытии захоронений", - добавил Небрат.

В кургане эпохи поздней бронзы таких захоронений два. Их обнаружили на территории между селами Стародубовка и Камышеватое. Когда-то здесь в степях жили скотоводы.

"Как правило, срубных захоронений несколько. Может быть до десятка захоронений в одном кургане. Но мы даже удивились, когда начинали раскопки, только 2 захоронения были обнаружены. Они по ряду признаков выделяются, и можно предположить, что это захоронения, так сказать, лидеров того времени - вождей", - рассказал Небрат.

Рядов с каменной могилой, которую называют циста, - другое захоронение. Кроме горшка и мясной пищи, которую положили в могилу, здесь нашли остатки деревянной чаши с бронзовой оковкой. По словам археолога, это довольно редкая находка.

Археологическая экспедиция продолжается третью неделю. Сейчас студенты ведут раскопки второго захоронения, которое обнаружили поблизости.

Свои находки археологи отправят на исследование антропологам. Они определят возраст, пол и болезни умерших. Затем кости будут хранить в университетском музее.

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Автор: Виктория Токарева