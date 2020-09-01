Исследователи экспериментировали с вакцинами на основе Ad5 против различных инфекций в течение десятилетий, однако ни одна из них не получила широкого распространения.

В разработанных в России и Китае вакцинах от коронавируса нашли общий потенциальный недостаток: они основаны на вирусе простуды, что снижает их эффективность, говорят эксперты.

Об этом пишет Reuters.

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Вакцина CanSino Biologics (6185.HK), которую одобрили для использования в военных целях в Китае, является модифицированной формой аденовируса типа 5 или Ad5. Сейчас компания ведет переговоры о разрешении на экстренную помощь в нескольких странах до завершения крупных испытаний.

В то же время разработанная Московским институтом вакцина, которая была одобрена в РФ в прошлом месяце, несмотря на ограниченное количество испытаний, тоже основывается на Ad5 и другом, менее распространенном аденовирусе.

"Ad5 меня волнует еще и потому, что у многих людей есть иммунитет. Я не уверена, какова их стратегия... Может быть, она не будет эффективной и на 70%, лишь на 40%. И это в лучшем варианте, пока не появится что – то другое», - рассказала исследовательница вакцин из Университета Джона Гопкинса Анна Дурбин.

Исследователи экспериментировали с вакцинами на основе Ad5 против различных инфекций в течение десятилетий, однако ни одна из них не получила широкого распространения. Они используют безвредные вирусы как «векторы» для переноса генов из целевого вируса – в этом случае нового типа коронавируса – в человеческие клетки, вызывая иммунный ответ для борьбы с COVID-19.

Однако у многих людей уже есть антитела против Ad5, которые могут заставить иммунную систему атаковать вектор вместо ответа на COVID-19, что делает эти вакцины менее эффективными.

Риск ВИЧ

Некоторые ученые также обеспокоены тем, что вакцина на основе Ad5 может увеличить вероятность заражения ВИЧ.

В ходе испытания вакцины против ВИЧ на основе Ad5, проведенной Merck & Co (MRK.N) в 2004 году, люди с ранее существовавшим иммунитетом стали более, а не менее чувствительны к вирусу, который вызывает СПИД.

Исследователи, в частности ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям, врач Энтони Фауч, в статье 2015 года заявили, что побочный эффект, вероятно, был уникальным для вакцин от ВИЧ. Но они предупредили, что заболеваемость ВИЧ следует контролировать во время и после испытаний всех вакцин на основе Ad5 в группе риска.

«Я был бы обеспокоен использованием этих вакцин в любой стране и среди любого населения, подверженного риску заражения ВИЧ», – сказал доктор Ларри Кори, соучредитель американского общества по профилактике COVID-19.

Вакцина от коронавируса: что сейчас известно

Китай одобрил клинические испытания на людях вакцины против коронавируса, которая была произведена с использованием клеток насекомых.

Страны Евросоюза, Великобритания, а также страны-партнеры ЕС согласовали план вакцинации от COVID-19. Согласно ему, на первом этапе прививки должны получить 40% их населения. И такие намерения отличаются от планов, которые составили в ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень допущенных до клинических испытаний разрабатываемой в Казахстане вакцину от коронавируса COVID-19. Всего в списке 33 вакцины из 19 стран мира.

Потенциальной вакцины против коронавируса хватит на 5-10 лет, пишет Reuters.

Далеко не все украинцы согласны вакцинироваться, чтобы защититься от коронавируса. Только 47% граждан признались, что готовы сделать соответствующую прививку, после того, как вакцину одобрит Всемирная организация здравоохранения. Еще 42% украинцев заявили, что не собираются делать прививки.

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Перевод: Яна Ставская