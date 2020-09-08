На видео можно видеть, как мужчина убивает себя во время стрима на Facebook.

В соцсети TikTok начали распространять ролик с самоубийством мужчины в прямом эфире. Администрация блокирует жестокое видео, но его перезаливают и пробуют замаскировать под другие видеоролики.

Читайте такжеВ Запорожской области мужчина пытался зарезаться во время суда

Как сообщает TJournal, видео было снято 31 августа. На нем можно видеть мужчину с бородой, который называет себя «хорошим человеком», а затем стреляет в себя из ружья.

Представители TikTok рассказали журналистам The Verge, что ролик был сделан из стрима в Facebook. Погибшего звали Рональд Макнатт. По неподтвержденной информации The Sun, 33-летний американец был ветераном армии США. Он потерял работу и расстался с девушкой.

Шокирующий ролик впервые был замечен на TikTok в первые выходные сентября. В соцсети заверили, что ее системы автоматически определяют подобные видео, а модераторы оперативно блокируют аккаунты-распространители.

Тем не менее, видео с Макнаттом массово перезаливают и даже зашивают в другие, «безобидные» ролики. Пользователи TikTok начали самостоятельно предупреждать друг друга о существовании этого видео.

Cитуация с TikTok в США

В начале июля 2020 года государственный секретарь США Майк Помпео предупредил о возможности запрета TikTok и еще целого ряда китайских программ.

17 июля 2020 года стало известно о том, что США могут внести в "черный список" материнскую компанию TikTok.

Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоили китайские законы, обязывающие местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.

31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечалось, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США.

28 августа 2020 года американская торговая сеть объединилась с Microsoft для покупки TikTok.

27 августа 2020 года Генеральный директор компании TikTok Кевин Майер заявил о том, что уходит в отставку на фоне значительного политического давления на популярную соцсеть со стороны Белого дома.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров