В соцсети TikTok начали распространять ролик с самоубийством мужчины в прямом эфире. Администрация блокирует жестокое видео, но его перезаливают и пробуют замаскировать под другие видеоролики.
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Как сообщает TJournal, видео было снято 31 августа. На нем можно видеть мужчину с бородой, который называет себя «хорошим человеком», а затем стреляет в себя из ружья.
Представители TikTok рассказали журналистам The Verge, что ролик был сделан из стрима в Facebook. Погибшего звали Рональд Макнатт. По неподтвержденной информации The Sun, 33-летний американец был ветераном армии США. Он потерял работу и расстался с девушкой.
Шокирующий ролик впервые был замечен на TikTok в первые выходные сентября. В соцсети заверили, что ее системы автоматически определяют подобные видео, а модераторы оперативно блокируют аккаунты-распространители.
Тем не менее, видео с Макнаттом массово перезаливают и даже зашивают в другие, «безобидные» ролики. Пользователи TikTok начали самостоятельно предупреждать друг друга о существовании этого видео.
Cитуация с TikTok в США
- В начале июля 2020 года государственный секретарь США Майк Помпео предупредил о возможности запрета TikTok и еще целого ряда китайских программ.
- 17 июля 2020 года стало известно о том, что США могут внести в "черный список" материнскую компанию TikTok.
- Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоили китайские законы, обязывающие местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.
- 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечалось, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США.
- 28 августа 2020 года американская торговая сеть объединилась с Microsoft для покупки TikTok.
- 27 августа 2020 года Генеральный директор компании TikTok Кевин Майер заявил о том, что уходит в отставку на фоне значительного политического давления на популярную соцсеть со стороны Белого дома.
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