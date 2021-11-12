Сообщается о проблемах в работе мобильного приложения.

Произошел масштабный сбой в TikTok. Тысячи людей сообщают о проблемах в работе популярной соцсети.

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Читайте такжеМесенджер Telegram меняет правила работыТак, 49% пользователей жалуются на проблемы с работой самого приложения. У 29% не загружается новостная лента. У остальных неполадки коснулись соединения с серверов.

Сообщения о проблемах в работе TikTok начали поступать вечером 12 ноября. Больше всего сбой затронул жителей США.

Напомним, 4 октября произошел масштабный сбой в работе Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp.

Позже стало известно, что сотрудники Facebook не могли попасть в дата-центр компании, чтобы оценить масштабы сбоя.

Восстановить работу соцсетей удалось только спустя пять часов. Такой блэкаут стоил Цукербергу 6,6 миллиарда долларов и места в мировом рейтинге миллиардеров.

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Автор: Ольга Робейко