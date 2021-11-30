В компании Apple ситуацию с "зеленеющими" экранами пока не комментировали.

В новых iPhone 13, которые были представлены в сентябре этого года, нашли дефект. Пользователи начали жаловаться на то, что смартфоны имеют так называемые "зеленые" дисплеи. Подобную проблему обнаружили также и в iPhone 12.

Об этом сообщается в китайском сервисе микроблогов weibo.

Так, пользователи заметили определенную проблему в новеньких iPhone 13, которые так ждали фанаты техники от Apple. Среди множества жалоб на смартфоны эксперты отдельно заметили негодования людей по поводу "зеленых" дисплеев. Таких гневных отзывов больше всего.

Пользователи рассказали, что все экраны имеют зеленый оттенок, который можно заметить при определенных условиях. Помимо зеленого цвета в одной части экранов, многие также заметили и красные оттенки в другой части дисплеев.

Цветные пятна на экране можно увидеть, если установить на обои iPhone статичные обои с черным цветом, а после этого уменьшить процент яркости примерно до 50%.

Читайте такжеApple запустила новую функцию для iPhone: личные данные в iCloud можно передать "по наследству"Комментаторы негодуют. Пользователи отмечают, что компания Apple не обратила внимание на жалобы фанатов, ведь такой дефект уже был замечен в iPhone 12. Однако многие люди указали, что "зеленый" дисплей никак не влияет на работу смартфона, поэтому подобные жалобы могут быть простыми придирками.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Apple усложнила замену дисплея iPhone 13: экран практически невозможно отремонтировать. Однако после этого компания предложила пользователям самостоятельно чинить гаджеты, для этого в продажу вышли специальные наборы инструментов и детальные инструкции.

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Автор: Полина Кузенко