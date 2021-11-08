Сертифицированные специалисты могут справиться с задачей за 15 минут, но вот "кустарные" мастера рискуют оказаться безсильными.

Компания Apple решила бороться с несертифицированными мастерами, которые берутся чинить технику. Корпорация существенно усложнила замену дисплея в новом iPhone 13. Экран смартфона практически невозможно отремонтировать в "кустарных" условиях.

Об этом сообщили эксперты iFixit.

Так, экспериментаторы решили проверить, получится ли у них заменить экран в iPhone 13. Разобрать смартфон оказалось непросто. Для замены экрана важно снять со старого дисплея специальный микроконтроллер, благодаря котором работает функция Face ID.

Если же этот микроконтроллер не переносить, в смартфоне не будет работать возможность разблокировать гаджет через сканирование лица. Такую сложную манипуляцию могут выполнить в сертифицированных сервисных центрах Apple. Мастера, которые официально работают с техникой от "яблочной" корпорации, смогут заменить экран и перенести микроконтроллер в iPhone 13 всего за 15 минут.

Однако, многие люди игнорируют сервисные центры и предпочитают обращаться в "кустарные" мастерские. Теперь же возможность ремонтировать новые iPhone 13 у несертифицированных мастеров практически полностью пропала.

Читайте такжеApple сократила производство iPad в пользу iPhone 13В "кустарных" условиях заменить экран не получится. Все дело в том, что для переноса микроконтроллера нужно использовать специальное оборудование для микроспайки. Компания Apple, внедряя подобные технологии и усложняя ремонт смартфонов, лишает все сервисные центры, которые не являются официальными представителями корпорации, возможности зарабатывать на замене экранов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Apple сняла с продажи популярную модель iMac. Компания решила убрать моноблоки в связи с переходом компьютеров на собственные процессоры M1.

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Автор: Полина Кузенко