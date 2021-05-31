Небольшая геомагнитная активность в начале июня отразится на здоровье украинцев.

Геомагнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, которые вызваны вспышками на Солнце. Такие бури могут иметь негативное влияние на работу систем связи на Земле, а также на здоровье людей. В дни повышенной солнечной активности может ухудшиться самочувствие метеозависимых, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Когда ожидаются магнитные бури

Специалисты лаборатории Солнца ФИАН подготовили прогноз магнитных бурь на ближайшие дни. По данным специалистов, небольшие солнечные всплески ожидается на Земле во вторник и в среду 1-2 июня. Магнитные колебания не достигнут уровня бури, но будут ощутимыми для метеочувствительных людей.

Влияние магнитной бури на человека

Во время повышенной солнечной активности могут возникать неприятные симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, повышенное или пониженное давление, боль в суставах и спине, сонливость, слабость, раздражительность.

Защититься от последствий магнитной бури возможно - для этого в опасные дни следует придерживаться несложных правил.

Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не менее 7 часов в сутки.

Принимайте контрастный душ.

Откажитесь от кофе, алкоголя, энергетических напитков.

Ограничьте употребление жирной, жареной, мучной еды.

Проводите больше времени на свежем воздухе. Чаще проветривайте помещение.

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Автор: Екатерина Пулатова