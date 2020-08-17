В мире уже больше 3 миллиардов геймеров

Больше всего любителей видеоигр в Европе и Азии.

Больше трети населения планеты – 3,1 миллиарда людей, увлекаются видеоиграми.

Как отметили исследователи из аналитической компании DFC Intelligence, почти половина всех геймеров планеты играет в игры только на смартфонах. Это самый быстрорастущий сегмент рынка видеоигр. В DFC поделили этот сегмент на регионы, чтобы узнать где больше всего геймеров, которые предпочитают играть исключительно на смартфонах.

Пользователи, которые увлекаются играми только на смартфонах:

Азия – 53% игроков;

Европа – 17% игроков;

Латинская Америка – 11% игроков;

Страны Северной Африки и Ближнего Востока (MENA) – 7% игроков;

Черная Африка (страны континента, находящиеся к югу от пустыни Сахара) – 7% игроков;

Северная Америка – 4% игроков;

Океания – 1% игроков;

Согласно данным DFC Intelligence, больше всего любителей мобильных игр проживает в Азии, а меньше всего в Океании.

Еще 1,5 миллиарда геймеров играют на компьютере. Но в эту категорию входят и те, кто играет на нескольких платформах. В том числе на смартфонах или игровых консолях (PlayStation, Xbox, Nintendo).

А вот тех, кто увлекается играми исключительно на консолях всего 8% от общего числа геймеров. Однако эта аудитория больше всего тратит денег на игры и является самой платежеспособной.

В DFC Intelligence также проверили, в каких регионах мира больше увлекаются видеоиграми:

В Азии – 1,42 миллиарда геймеров;

В Европе – 668 миллионов геймеров;

В Латинской Америке – 383 миллиона геймеров;

В Северной Америке – 261 миллион геймеров;

Видеоигры в мире набирают большую популярность. Так, к примеру, в мае в игре Fortnite режиссер Кристофер Нолан презентовал трейлер своего нового фильма "Довод". А в июне, в Польше было принято решение сделать симулятор выживания в условиях войны This War of Mine частью школьной программы. Игру добавят к списку рекомендованных произведений для старшеклассников и студентов.

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Автор: Сергей Коршунов