Найденное украшение может быть частью нимба иконы, считают эксперты.

В Киеве на территории Софийского собора (София Киевская) археологи случайно обнаружили украшение ХІ – ХІІ столетия, которое весит более четырех граммов.

Украшение заметили во время ремонтных работ, его толщина составляет 9 мм, а длина – 6 см, говорится в сюжете ТСН.

Археологи не сомневаются, что украшение золотое, поскольку другой металл не сохранился бы так хорошо на протяжении почти тысячелетия. После экспертизы будет точно известно, из чего сделано украшение.

Специалисты считают, что драгоценность привезли из Византии (империя исчезла в 1453 году – Ред.) и, скорее всего, это часть нимба какой-то иконы.

Археологи надеются, что скоро украшение будет передано в музей Софии Киевской, и его смогут увидеть все желающие.

София Киевская построена в 1011 – 1018 годах киевским князем Ярославом, пишет Википедия.

Собор находится на Софийской площади столицы на территории Национального заповедника "София Киевская". На территории заповедника есть музеи.

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Автор: Екатерина Присяжнюк