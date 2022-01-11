Большая часть монет поздней римской эпохи происходят из северного и восточного Средиземноморья.

Житель испанского региона Астурия обнаружил клад с монетами времен римской эпохи.

Его мог откопать дикий барсук во время поиска пропитания, сообщает The Local.

Испанец Роберто Гарсия заметил рассыпанные древние монеты во время прогулки и сообщил об этом местным историкам. Находка была сделана в пещере Ла Куэста де Берсио близ города Градо в апреле 2021 года.

В пещеру отправили экспедицию ученых, которая нашла 209 римских монет, находившихся в обращении в III–V вв. нашей эры. Большая часть монет поздней римской эпохи происходят из северного и восточного Средиземноморья - из Антиохии, Константинополя, Салоник: они изготовлены из меди и бронзы.

Ученые считают, что клад случайно откопал барсук, который искал еду во время снежной бури, парализовавшей Испанию в январе 2021 года. Монеты были найдены всего в паре метров от его норы. На сегодняшний день это самая большая сокровищница римских монет, найденная на севере Испании.

Как сообщал УНИАН, в Венгрии археологи обнаружили клад из семи тысяч серебряных и золотых монет, который предварительно датировали 1520 годом.

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