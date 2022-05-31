Из-за засухи водохранилище обмелело и на его дне проступил город возрастом 3400 лет.

В Ираке по мере высыхания водохранилища на поверхность выходит древний город.

Об этом сообщает Science Alert.

Как сообщается, в последние месяцы Ирак особенно сильно пострадал от сильной засухи. В результате этого водохранилище Мосула сильно обмелело, а на его месте стал проступать древний город, возраст которого насчитывает 3400 лет.

Место археологических раскопок было названо Кемуне. Руины состоят из дворца и нескольких других крупных построек, относящихся к бронзовому веку. Ученые считают, что руины могут быть древним городом Закику, оживленным центром империи Миттани, которая процветала на берегах реки Тигр между 1550 и 1350 годами до нашей эры.

Помимо дворца, исследователи обнаружили еще несколько интересных сооружений. К ним относятся большое укрепление со стеной и башнями, промышленный комплекс и огромное многоэтажное складское здание.

Удивительно, но археологи также обнаружили несколько керамических кувшинов, содержащих более 100 необожженных глиняных табличек с клинописными надписями.

Команда надеется, что эти записи могут содержать некоторую информацию о том, кто жил в городе, и, возможно, даже о самом землетрясении, которое привело к его гибели.

Напомним, ранее на северо-западе Италии в пещере Арма Вейрана обнаружили древнее украшенное захоронение новорожденной девочки.

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