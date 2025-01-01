Археологи применили археологические, генетические и изотопные методы для реконструкции их генеалогического древа и оценки их рациона.

Наиболее хорошо сохранившееся элитное захоронение в Перу раскрывает обычаи цивилизации Моче, включая ритуалы, связанные с человеческими жертвоприношениями.

Как пишет Interesting Engineering, двое юношей были задушены и похоронены вместе со своими старшими родственниками.

Впервые обнаруженный в 2005 году, Уака Као Вьехо в археологическом комплексе Эль-Брухо в Перу многое говорит об элитном статусе тех, кто был там похоронен.

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Шесть человек принадлежали к одной семье с разной степенью родства, что даже продемонстрировало их политическое влияние. Они были похоронены в религиозном сооружении, "пирамидоподобном расписном храме", по словам авторов нового исследования, которое было опубликовано в PNAS.

Отмечается, что они представляют собой первое свидетельство жертвоприношения среди членов семьи - практики, доступной только для высшего класса. Археологический объект дает новые взгляды на сложное общество, которое процветало в рамках семейной политической структуры.

Захоронения в Уака Као Вьехо отражают более мягкую сторону ритуального убийства. Цивилизация Моче изображала свои публичные и жестокие человеческие жертвоприношения богам. Это первое открытие частной, менее жестокой формы человеческого жертвоприношения, которая связывает родовые связи с божественным.

В трех из четырех могил находились взрослые мужчины. В одной из них был юноша, который сопровождал его в загробной жизни: он был задушен веревкой из растительных волокон после смерти его старшего родственника. Самая известная и впечатляюще богатая из могил принадлежит женщине по имени Сеньора де Као. Она разделяла с ней могилу с молодой женщиной, которую также задушили таким же образом.

Отмечается, что "захоронение Сеньоры имеет важное значение", потому что это наиболее сохранившееся элитное захоронение, найденное в Перу на сегодняшний день. Ее тело было искусно завернуто в 20 слоев текстиля, а ее могила была заполнена артефактами. У нее был самый высокий статус среди других захоронений.

Археологи применили археологические, генетические и изотопные методы для реконструкции их генеалогического древа и оценки их рациона. Исследования показали, что их генеалогическое древо охватывало четыре поколения с разной степенью родства. Братья, сестры, бабушки и дедушки были погребены неподалеку в погребальном комплексе. Их рацион состоял из кукурузы и морских животных, поэтому, вероятно, они провели свое детство в этом районе.

Но молодая девушка, принесенная в жертву, как ни странно, не имела того же профиля, что и ее родственники. Она питалась по-другому и воспитывалась вдали от своих родственников, что говорит о том, что их власть имела значительный охват. Авторы исследования отмечают:

"Находка принесенных в жертву молодых особей, тесно связанных с основными захоронениями, предполагает ранее не задокументированную форму ритуального жертвоприношения".

Между IV и X веками н. э. Моче занимали девять речных долин вдоль северного побережья Перу. Они оставили после себя значительные культурные и структурные материалы: монументальные пирамидообразные храмы, ирригационные сети и искусство.

Их "сложная социальная иерархия", как объяснили авторы исследования, была подчинена политической и религиозной элите, что может означать, что Сеньора была жрицей.

Новости археологии

Археологи обнаружили в Кувейте глиняную фигурку возрастом 7000 лет, которая выглядит пугающе похожей на современное изображение инопланетянина. Такой стиль был распространен в древней Месопотамии, хотя это первая в своем роде, когда-либо найденная в Кувейте или Персидском заливе.

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