В чилийском руднике нашли просоленные мумии в изысканных тюрбанах

Находку обнаружили во время работы по расширению медного рудника Кебрада Бланка на севере Чили.

На севере Чили, во время работы по расширению медного рудника Кебрада Бланка, нашли четырех мумий, одетых в яркие костюмы.

Мумии были похоронены в могилах, которые относятся к раннему периоду формирования Мезоамерики (1100 — 400 гг до н.э). Археологи проводят тесты для определения точного возраста останков, сообщили в Reuters.

Представители компании Teck заявили, что тела в изысканных тюрбанах и сандалиях прекрасно сохранились в засушливом климате

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В результате засоления почвы, отсутствия осадков и относительно низкой влажности останки были мумифицированы в полной экипировке и с рядом инструментов, указывающих на их образ жизни, — говорится в заявлении компании.

В могилах также обнаружили украшения, корзины, циновки и охотничьи принадлежности.

Компания оповестила о находке правительство Чили, которое и должно определить, как сохранить артефакты. Археолог Маурисио Урибе назвал их «одной из самых замечательных находок последних лет в регионе Норте-Гранде».

В течении оставшейся части проекта, компания будет сохранять территорию и поддерживать археологический мониторинг. Основной целью проекта называют продление срока полезного использования рудника почти на 30 лет.

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Автор: Наталия Печиборщ