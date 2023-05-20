Феномен, вызванный отражением солнечного света от Земли, впервые объяснил Леонардо да Винчи в 16 веке.

21 мая жители Украины смогут наблюдать редкое небесное явление известное как сияние да Винчи или пепельное свечение Луны.

Как сообщает The Guardian, этот феномен еще в 16 веке впервые объяснил Леонардо да Винчи, в честь которого явление и получило свое название.

Сияние да Винчи - что это

Лунное сияние да Винчи происходит, когда только 5% видимой части нашего спутника будет освещено светом Солнца. По мере того, как небо потемнеет, неосвещенная часть Луны также начнет слабо светиться - это происходит благодаря так называемому сиянию Земли. Во время этого феномена Земля отражает солнечный свет, чем и освещает Луну.

Видео дня

Увидеть свечение да Винчи можно будет 21 мая около 23:00 по Киеву. Наблюдать освещенную Землей Луну можно будет и несколько ночей после 21 мая. Для этого не понадобится специальных устройств.

Исследование космоса – последние новости

Несколько дней назад стало известно, что Луна имеет "железное сердце". Ученые доказали, что в центре нашего спутника находится твердое металлическое ядро, как и у Земли.

В середине мая стало известно, что на орбите Сатурна нашли более 60 ранее неизвестных спутников, а на одной из комет недалеко от Земли нашли воду. Благодаря этому открытию ученые на шаг приблизились к разгадке тайны, откуда на Земле появилась вода.

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