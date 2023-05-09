У спутника Земли оказалась такая же "начинка", как и самой планеты.

Ученые смогли доказать, что в самом центре Луны находится твердое металлическое ядро, как и у Земли. Результаты исследования опубликованы в профильном научном журнале Nature.

Отмечается, что еще 20 лет назад доказали наличие под поверхностью Луны жидкого внешнего ядра. Однако понять структуру внутреннего ядра было затруднительно из-за его относительно небольшого размера.

Понять, из чего состоит "сердце" спутника Земли, пытались ученые из Национального центра научных исследований Франции при участии ряда исследовательских групп из других научных учреждений страны. Они внимательно проанализировали данные нескольких космических миссий и так называемой лазерной локации (метод точного измерения расстояния между Землей и Луной) и обнаружили, что внутреннее ядро ​​Луны является твердым.

Видео дня

По мнению ученых, внутреннее ядро спутника, вероятно, состоит из металла, близкого по плотности к железа, и имеет диаметр около 500 километров – около 15% от общего диаметра Луны.

В рамках этого же исследования исследователи нашли доказательства перемещения лунной мантии по мере эволюции Луны с момента ее образования. Так называемое переворачивание лунной мантии может объяснить присутствие на поверхности Луны большого количества железа.

Эти выводы могут в конечном итоге помочь с решением еще одной загадки – почему магнитное поле Луны, когда-то в 100 раз превосходящее земное, сегодня почти полностью рассеялось.

"Наши результаты (...) поддерживают сценарий глобального переворота мантии, который дает существенное представление о хронологии лунной бомбардировки в первый миллиард лет существования Солнечной системы", – говорят авторы исследования.

Исследование космоса – последние новости

Ученые впервые сфотографировали струю плазмы, извергающуюся из черной дыры. Новые изображения дают представление о загадочном поведении черной дыры.

Европейское космическое агентство планирует запустить зонд к Юпитеру для изучения его спутников и установления того, есть ли там условия для возникновения жизни. Стоимость миссии составила 1,6 млрд евро. Изучать будут луны планеты – Каллисто, Европа и Ганимед.

Вас также могут заинтересовать новости: