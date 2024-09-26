Его считают фараоном, который был у власти во времена библейской Книги Исход, в которой рассказывается история об израильтянах, покинувших Египет под руководством Моисея после многих лет рабства.

Недавно во время раскопок древней военной казармы в районе дельты Нила был обнаружен 3300-летний меч с выгравированным на нем именем египетского фараона Рамзеса II.

Правитель, также известный как Рамзес Великий, правил более 60 лет в 13 веке до нашей эры и руководил крупными военными завоеваниями и монументальными строительными проектами, а также находил время, чтобы стать отцом более 100 детей, пишет The Times of Israel.

Его также обычно считают фараоном, который был у власти во времена библейской Книги Исход, в которой рассказывается история об израильтянах, покинувших Египет под руководством Моисея после многих лет рабства.

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Место, расположенное в Телль-эль-Абкайне примерно в 30 километрах к югу от Александрии, было частью кольца военных форпостов, которые защищали египетское Новое царство от ливийских и морских набегов.

Период Нового царства, обычно датируемый 16-м и 11-м веками до н. э., был пиком могущества и культурного влияния Древнего Египта. В значительной степени период процветания и стабильности, Новое царство видело, как египетская империя распространилась на север в Левант (включая то, что сейчас является Израилем и Сирией), и на юг в Нубию, регион, который теперь охватывает южный Египет и северный Судан.

Меч был обнаружен в необычайно хорошем состоянии и, вероятно, был "маркером статуса и престижа", принадлежавшим "кому-то относительно высокого ранга", сказала египтолог Оксфордского университета Элизабет Фруд.

Фруд, которая не принимала участия в исследовании, назвала меч "очень поразительной и действительно замечательной находкой".

В ходе раскопок также были найдены многочисленные личные вещи, принадлежавшие солдатам, находившимся там, в том числе коллекция резных жуков-скарабеев, кухонная утварь, ювелирные изделия и инструмент из слоновой кости, использовавшийся для нанесения сурьмы как мужчины, так и женщины в Древнем Египте для защиты глаз от солнца и отпугивания насекомых, а также в эстетических целях.

Раскопанные военные казармы состояли из нескольких глиняных хижин, здания для хранения оружия и снаряжения и центральной зоны для приготовления пищи с несколькими глиняными печами, все они были хорошо организованы, отмечается в египетском заявлении. Остатки пищи, в основном кости рыб и животных, были обнаружены в нескольких больших керамических кувшинах для хранения.

Новости археологии

Таинственная белая субстанция, размазанная по головам и шеям 3600-летних мумий в Китае, оказалась самым древним сыром в мире.

Первоначально исследователи обнаружили загадочный материал, размазанный по нескольким мумиям, захороненным на кладбище Сяохэ в северо-западной части Китая в Таримской котловине, около двух десятилетий назад. Теперь тесты ДНК показали, что таинственная липкая субстанция была кефирным сыром.

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