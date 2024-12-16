Наличие каннибализма в раннем бронзовом веке поднимает вопрос о его мотивах. Ученые считают, что это был не просто конфликт, а рассчитанный акт дегуманизации.

В Британии археологи нашли доказательства ужасающей истории насилия и жестокости, которая разрушает мирный образ бронзового века.

Останки по меньшей мере 37 человек, включая мужчин, женщин и детей, свидетельствуют о том, что они были жестоко убиты, расчленены и, возможно, съедены своими врагами, пишет Interesting Engineering. После этого жертвы были сброшены в яму глубиной 15 м.

Группа из Оксфордского университета проанализировала более 3 тыс. фрагментов человеческих костей с места раннего бронзового века в графстве Сомерсет. Останки свидетельствуют о преднамеренной попытке дегуманизировать врагов. Это открытие бросает вызов общепринятому мнению о мирном раннем бронзовом веке в Британии, раскрывая темную и сложную реальность.

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"Оно рисует значительно более мрачную картину периода, чем многие могли бы подумать", - прокомментировал ведущий автор исследования Рик Шультинг.

Останки человеческих скелетов в 15-метровой шахте были обнаружены еще в 1970-х годах. Разнообразие возрастов и полов показывает, что жертвы, вероятно, представляли собой срез местного сообщества.

Первоначальный анализ останков скелетов выявил доказательства насильственной смерти, в частности, травмы черепа от удара тупым предметом. Такая картина травм отличалась от типичных погребальных практик того времени. Это указывает на насильственную и неестественную смерть этих людей.

Чтобы понять природу этого насилия, исследователи провели более подробный анализ останков скелетов. Он выявил многочисленные порезы и переломы, полученные незадолго до смерти. Эти доказательства свидетельствуют о том, что тела были намеренно убиты и, возможно, даже частично съедены.

Как отметило издание, наличие каннибализма в раннем бронзовом веке Британии поднимает вопрос о его мотивах. Это был не простой конфликт; это был рассчитанный акт дегуманизации. Поедая плоть своих врагов, преступники стремились низвести их до уровня животных, чтобы стереть их человечность. Расследование указывает на то, что причиной, вероятно, были социальные факторы.

Команда ученых выделила такую социальную напряженность, как воровство, оскорбления или другие межличностные обиды. Более того, обнаружение чумы у двух детей предполагает, что болезнь могла способствовать обострению напряженности.

Эта резня считается "крупнейшим примером межличностного насилия в британской доисторической эпохе", что прямо противоречит представлениям ученых о жизни в те времена.

"Это суровое напоминание о том, что люди в доисторические времена могли сравниться с более поздними злодеяниями.Это проливает свет на темную сторону человеческого поведения. Такие случаи вряд ли были единичными и они заслуживают быть рассказанными", - заключили авторы.

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