Они ушли из континента, чтобы заселить другие части мира.

Современные люди эволюционировали в Африке между 200-3000 тыс. лет назад и мигрировали с континента в несколько этапов, чтобы заселить сначала Азию, а потом Европу.

Новое исследование пролило свет на то, как это происходило. Так, первые люди мигрировали из Африки 84 тыс. лет назад, чтобы заселить другие части мира, следуя речным маршрутом через Иорданию, а не через Красное море, как считалось ранее, пишет Sky News.

Ученые из Университета Саутгемптона и Университета Шаньтоу в Китае провели исследования в рифтовой долине Иордании, где обнаружили ручные инструменты, сохранившиеся в отложениях ныне высохших рек. Используя методы люминесцентного датирования, они проследили их возраст - это примерно 84 тыс. лет.

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Раньше считалось, что когда уровень моря был низким, древние люди путешествовали от Африканского Рога до юго-западной Аравии через Красное море. Но обнаружение этих инструментов подтверждает другую теорию о том, что они выбрали сухопутный путь на север, в сторону Иордании.

Их путешествия проходили по "хорошо орошаемым коридорам" речных каналов, которые с тех пор высохли и превратились в пустыню, говорится в исследовании.

Профессор геоморфологии в Университете Саутгемптона Пол Карлинг отметил: "Эти данные являются ключевой частью головоломки, которая показывает, что люди мигрировали по северному маршруту, используя небольшие водно-болотные угодья в качестве баз, одновременно охотясь на многочисленных диких животных на лугах".

Другие открытия о древних людях

Ученые время от времени делают удивительные открытия. Так, ученые выяснили, что древние люди готовили муку задолго до появления земледелия и свидетельствуют об этом остатки овса в ступе, которой 32 тыс. лет.

А еще ученіе установили, что древние люди могли использовать уголь для удовлетворения потребностей расширяющейся металлургической промышленности.

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