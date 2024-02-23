Они отметили, что все дело в голосовом аппарате.

Секрет того, как усатые киты - крупнейшие млекопитающие из когда-либо живших - поют под водой, кроется в их уникальном голосовом аппарате.

Исследователи обнаружили, что эти животные имеют необычные структуры гортани, которые позволяют им издавать звуки, которых раньше никогда никто не слышал, пишет Independent.

Считается, что усатые киты используют песни – в форме стонов, хрюканья, ударов и стуков, чтобы разговаривать друг с другом, ориентироваться и находить себе пару. Эти песни звучат на очень низких частотах, до 300 Гц, что позволяет им общаться в океанах, поскольку низкочастотные звуки поглощаются водой медленнее.

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Исследователи обнаружили, что эти киты имеют большую U-образную структуру голосового аппарата, состоящую из длинных цилиндрических тканей, называемых черпаловидными, которые слиты у основания.

Эта структура, которая существует только у усатых китов, позволяет им использовать воздух для создания низкочастотных звуков в океане, а также помогает им во "взрывном" поверхностном дыхании. Ученые обнаружили, что эта U-образная структура давит на большую жировую подушку на внутренней стороне гортани. Когда киты выталкивают воздух из легких мимо этой подушки, она начинает вибрировать, и это порождает очень низкочастотные подводные звуки.

"Наши эксперименты впервые показали, как киты издают очень низкочастотные звуки", - прокомментировал Коэн Элеманс, профессор биологического факультета Университета Южной Дании.

Но ученые заявили, что наличие уникального голосового аппарата, предназначенного для создания низкочастотных звуков, также представляет собой проблему для этих китов, особенно когда речь идет о антропогенных шумах в океане, частота которых обычно колеблется от 30 до 300 Гц.

Исследователи заявили, что усатые киты могут общаться только на глубине до 100 м от поверхности, а это означает, что они, вероятно, заглушены шумами, создаваемыми морским транспортом.

Элеманс сказал: "Диапазон частот и максимальная глубина связи в 100 м, которые мы прогнозируем, полностью перекрываются с доминирующим диапазоном частот и глубиной антропогенного шума, вызванного судоходством".

Элеманс добавил, что по сравнению с семидесятыми годами океаны сейчас еще больше наполнены антропогенным шумом от морских путей, буровых работ и сейсмических орудий. "Нам нужны строгие правила в отношении такого шума, потому что общение этих китов зависит от звука. Теперь мы показываем, что, несмотря на свою удивительную физиологию, они буквально не могут избежать шума, который люди производят в океанах", - объяснил он.

Примечательно, что с тех пор как песни китов были впервые обнаружены более 50 лет назад, ученые пытались понять, как усатые киты производят их.

Что такое усатые киты

Усатые киты - одни из крупнейших животных на Земле, включая синего кита, который может достигать 30 м и весить до 200 тонн. У этих китов во рту вместо зубов есть пластинки китового уса, сделанные из кератина.

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