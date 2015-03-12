В Марокко обнаружили останки древней креветки размером с человека

О новом виде сообщает Lenta.ru со ссылкой на журнал Nature.

Двухметровый гигант, окаменелое тело которого нашли в Марокко, принадлежал к группе аномалокарид, предков современных ракообразных, насекомых и пауков. Однако большинство аномалокарид было акулоподобными хищниками с круглым ртом и острыми зубами — Aegirocassis benmoulae же оказался совершенно безобидным гигантом.

Как и нынешние усатые киты, эгирокассида фильтровала морскую воду, выцеживая оттуда планктон с помощью гребнеобразных отростков на голове. Это животное ученые считают едва ли не древнейшим гигантом-фильтратором и одним из крупнейших видов своей эпохи (ранний ордовик).

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«Эгирокассиды заполнили экологическую нишу, которая раньше вообще пустовала. Хотя биофильтрация является одним из древнейших способов сбора пищи, фильтраторы того времени отличались небольшими размерами и проводили жизнь неподвижно, у морского дна. Мы же обнаружили древнейший пример гигантизма у свободно перемещающегося фильтратора», — отмечает соавтор исследования Элисон Дэйли (Allison Daley).

Aegirocassis benmoulae получила свое имя в честь морского демона Эгира (персонажа скандинавской мифологии), латинского обозначения шлема (cassis) и Мохамеда Бен Мулы, марокканского охотника за окаменелостями, обнаружившего останки животного.

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Ученым посчастливилось найти трехмерную окаменелость, структуры которой были осторожно очищены от окружающей породы тонкими орудиями палеонтологов. Большинство других известных аномалокарид были обнаружены в плоском виде, подобно листам в гербарии.

Трехмерная структура окаменелости помогла исследователям воссоздать анатомию эгирокассиды. В представлении художника у нее длинная голова, напоминающая кальмара, и тело как у креветки, но с двумя парами плавников в каждом сегменте. По мнению ученых, эти плавники являются прообразом вилкообразных клешней, уникальных для современных ракообразных.