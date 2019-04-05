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Четвероногий кит: в Перу нашли останки древнего чудовища (фото)

10:18, 05 апреля 2019
Наука и IT
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает BBC. По мнению палеонтологов, четырехметровое морское млекопитающее могло не только плавать, но и передвигаться по суше.

В Южной Америка нашли останки древнего чудовища / Фото: SD

«Это самый полный образец четвероногого кита, когда-либо найденный за пределами Индии и Пакистана», - отметил доктор Оливье Ламбер, ученый из Королевского бельгийского института естественных наук.

По его словам, это открытие подтвердило гипотезу, что древнейшие китообразные из Азии попали в Америку через Южную Атлантику.

«Они эволюционировали от мелких копытных млекопитающих к голубому киту. Интересно посмотреть, как они покорили океаны», - добавил Ламбер.

Как сообщал УНИАН, ученые нашли десятки неизвестных до сих пор видов, которые жили на Земле полмиллиарда лет назад.

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Теги: #останки динозавра