Четвероногий кит: в Перу нашли останки древнего чудовища (фото)

По мнению палеонтологов, четырехметровое морское млекопитающее могло не только плавать, но и передвигаться по суше.

В Перу была найдена окаменелость четвероногого кита с перепончатыми лапами и копытами.

Об этом сообщает BBC. По мнению палеонтологов, четырехметровое морское млекопитающее могло не только плавать, но и передвигаться по суше.

«Это самый полный образец четвероногого кита, когда-либо найденный за пределами Индии и Пакистана», - отметил доктор Оливье Ламбер, ученый из Королевского бельгийского института естественных наук.

По его словам, это открытие подтвердило гипотезу, что древнейшие китообразные из Азии попали в Америку через Южную Атлантику.

«Они эволюционировали от мелких копытных млекопитающих к голубому киту. Интересно посмотреть, как они покорили океаны», - добавил Ламбер.

Как сообщал УНИАН, ученые нашли десятки неизвестных до сих пор видов, которые жили на Земле полмиллиарда лет назад.