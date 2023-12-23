Все они относятся к так называемым ежам с мягкой шерстью.

Ученые идентифицировали пять новых видов ежей с мягкой шерстью из Юго-Восточной Азии. Два из обнаруженных видов являются совершенно новыми для науки, в то время как три других были "повышены" до отдельных видов, хотя ранее считались подвидами другого вида.

Исследователи провели анализ ДНК этих животных, чтобы подтвердить их принадлежность к отдельным видам. Также проводились подробные наблюдения за этими млекопитающими. В исследовании были проанализированы физические образцы и образцы тканей, собранные как во время полевых работ, так и из музейных коллекций, собранных десятилетия назад.

Ранее было известно только о двух видах ежей с мягкой шерстью, но исследование, результаты которого опубликованы в Zoological Journal of the Linnean Society, теперь доводит их до семи.

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Арло Хинкли, ведущий автор исследования и научный сотрудник Маргариты Салас в Смитсоновском Национальном музее естественной истории и Университете Севильи, сказал, что исследование может помочь правительствам и другим организациям решить, как расставить приоритеты в финансировании защиты биоразнообразия.

"Людям может быть странно слышать, что там все еще есть неоткрытые млекопитающие. Но мы многого не знаем – особенно мелких ночных животных, которых трудно отличить друг от друга", – говорит ученый.

Ежи с мягкой шерстью - это небольшие млекопитающие семейства ежей, у которых длинная заостренная морда и пушистые, а не колючие "иглы". Ученые сравнили их внешний вид со смесью мыши и землеройки с коротким хвостом.

Они активны как днем, так и ночью, и считается, что они едят насекомых и других беспозвоночных, а также фрукты.

Один из новых видов, у которого были особенно длинные клыки, был назван H. macarong, по вьетнамскому слову, означающему вампира (Ma cà rnng). Имеет темно-коричневый мех, около 14 см в длину и является эндемиком Южного Вьетнама.

Другие научные материалы о животном мире

Как писал УНИАН, биотехнологическая компания из Далласа Colossal Biosciences планирует вернуть к жизни вымерших тасманийских волков. Для этого планируют использовать современные биотехнологии.

Также мы рассказывали, что ученые обнаружили новый вид рыбы-удильщика, которая всю жизнь плавает вверх "ногами". Этот вид, также называемый Gigantactis, можно найти во всех океанах мира на глубине от 900 до 2500 метров.

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