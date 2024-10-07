Ученые считают, что руки и ноги этих животных являются ключом к пониманию способности приземляться

Ученые из Университета Лестера изучили первых настоящих летающих позвоночных новым, необычным способом: через их руки и ноги.

В исследовании утверждается, что "способность передвигаться по земле" у птерозавров осавалась граниченной, поэтому отсутствие исследований их рук и ног очень заметно, "учитывая фундаментальную роль, которую они играют в передвижении", пишет Interesting Engineering.

Это исследование открыло нечто новое и захватывающее об этих величественных и устрашающих существах. В макроэволюционном событии или большом моменте истории, таком как появление млекопитающих или цветковых растений, птеродактилоидные птерозавры коснулись земли в середине Юрского периода.

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"Этот переход", что довольно интересно, "ознаменовал появление у птерозавров искусных наземных способностей, вызвав резкое разнообразие диетической экологии", как указано в исследовании.

Эти гигантские существа смогли вырасти до таких внушительных размеров, потому что могли "хорошо ходить", поэтому недавнее исследование открыло новое понимание их эволюционного процесса.

Собрав данные об основных группах птерозавров, исследователи обнаружили невероятное разнообразие их рук и ног.

Согласно исследованию, они "достигли" также "необычайного диапазона размеров тела, не имеющего себе равных среди других летающих животных". Поэтому они уникальны как первые летающие, но также и среди летающих животных.

Хотя размах их крыльев увеличился задолго до среднины Юрского периода, именно тогда их наземные способности значительно изменились, поэтому их врожденная способность развиваться позволила им осваивать новые территории и увеличиваться в размерах.

Но, похоже, их руки и ноги открыли макроэволюционный момент. Даже если они сейчас вымерли, 160 млн лет - это впечатляющая продолжительность жизни.

Возможность летать может заключаться не в крыльях, а, возможно, в руках и ногах. Однако исследование предполагает, что эти животные перешли к более приземленным видам, чтобы развить "беспрецедентные стратегии питания".

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